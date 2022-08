Pesquisa Ipec indica chance de vitória de Lula no primeiro turno

Com 12 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, segundo pesquisa do Ipec, Lula pode vencer a eleição no primeiro turno (foto: AFP) O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui ampla vantagem sobre o segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL), conforme indica a mais recente pesquisa Ipec (ex-Ibope). De acordo com os números divulgados na noite desta segunda-feira (15/8), é possível que o petista ganhe no primeiro turno, por ter 12 pontos de diferença.





Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Soraya Thronicke (UNIÃO): 0%

Branco/nulo: 8%

Não sabe/não respondeu: 7%

Desse modo, somando o percentual obtido pelos demais candidatos (41%), Lula ainda teria vantagem de três pontos. Com isso, as eleições poderiam ser definidas já no dia 2 de outubro, em primeiro turno.





Na última edição nacional da pesquisa do Ipec, divulgada em dezembro do ano passado, Lula aparecia na liderança, com 48% das intenções de votos, contra 21% de Bolsonaro. O resultado garantia ao petista a vitória em primeiro turno.





A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas entre 12 e 14 de agosto em todo o país. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04035/2022.

Cenário em Minas

No cenário de Minas Gerais, Lula também está em vantagem contra Bolsonaro .O candidato do PT obteve 39% das intenções de voto, enquanto o atual presidente aparece com 26%.





Ciro Gomes tem 3% dos votos no eleitorado mineiro. Já Simone Tebet (MDB) chegou aos 2% do eleitorado.





Dono do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas normalmente tem peso importante na definição do presidente, uma vez que todos que foram eleitos democraticamente venceram no estado.