Pesquisa Ipec no Rio: Cláudio Castro e Freixo estão tecnicamente empatados

O governador Cláudio Castro (PL) leva pequena vantagem na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. De acordo com os números da pesquisa Ipec, antigo Ibope, divulgada nesta segunda-feira (15/8), o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) obteve 21% da preferência do eleitorado fluminense.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) apareceu com 17% dos votos e está tecnicamente empatado com Castro, já que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

O candidato Rodrigo Neves (PDT) obteve 5% na pesquisa. Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (União Brasil) e Eduardo Serra (PCB) apareceram com 3%. Todos estão tecnicamente empatados na disputa.

O ex-governador Wilson Witzel obteve 5% dos votos na pesquisa. Ele sofreu impeachment em 2021 e está inelegível pelo prazo de cinco anos, de acordo com manifestação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A candidatura está sendo analisada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).

Os votos brancos e nulos somam 29%. O percentual daqueles que não souberam ou não opinaram é de 10%.

A pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas entre 12 a 14 de agosto em 37 cidades fluminenses. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no TRE o sob o protocolo Nº RJ-08527/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03082/2022.

