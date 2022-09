Ciro Nogueira: 'Bolsonaro vai ganhar em 18 ou 19 estados'

Ciro Nogueira (PP-PI) é um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Bolsonaro vai vencer a eleição em 18 ou 19 estados. E onde não vencer, terá uma votação muito melhor do que em 2018. Ou seja: Bolsonaro de novo pelo bem do Brasil! pic.twitter.com/48YjPPTEjn %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) September 16, 2022

Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou, em entrevista ao canal do Youtube do jornalista Luís Ernesto Lacombe, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ganhar a eleição em 18 ou 19 estados da federação."É muito difícil um presidente ganhar em 18 ou 19 estados e perder a presidência. Hoje ele só perde no Nordeste e no Pará", disse o político piauiense.Ciro seguiu afirmando que em Minas Gerais o presidente está virando; São Paulo e Rio de Janeiro, o atual presidente já virou. Contudo, dos três estados, segundo a última pesquisa Datafolha, o único que Bolsonaro está a frente é o Rio, com 40% contra 36 de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Em Minas Gerais e São Paulo, a diferença é exatamente a mesma. 10 pontos percentuais, segundo o estudo. Lula aparece com 43%; e Jair Bolsonaro com 33%.