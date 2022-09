Datafolha divulga hoje (15/9) pesquisas para presidente e governo de Minas

Última pesquisa Datafolha indicou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto, contra 34% do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução e Marcelo Ferreira/CB D.A Press)

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (15/9) nova pesquisa com intenções de voto para presidente da República. O instituto ouvirá 5.926 eleitores em 300 municípios em todas as regiões do Brasil entre os dias 13 e 15 de setembro.





A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os dados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04099/2022.









Também serão apresentados os índices da avaliação sobre o governo de Jair Bolsonaro (PL) e se os brasileiros confiam nas declarações do presidente.





Minas, São Paulo e Rio



O Datafolha atualizará os números da corrida ao governo de Minas Gerais, que tem Romeu Zema (Novo) como favorito à reeleição e Alexandre Kalil (PSD) vislumbrando o segundo turno.



A previsão é que 1.212 eleitores sejam entrevistados em 62 cidades do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o número MG-03417/2022.





O instituto ainda publicará levantamentos para os governos de São Paulo e Rio de Janeiro.





Outros temas





O Datafolha abordou outros temas na pesquisa, como os discursos de Bolsonaro na comemoração do bicentenário da Independência do Brasil e a possibilidade de atos violentos no dia das eleições, em 2 de outubro.





Pesquisa anterior





O último levantamento dos presidenciáveis, de 9 de setembro, mostrou Luiz Inácio Lula da Silva com 45% das intenções de voto, contra 34% de Jair Bolsonaro.