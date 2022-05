Datafolha: Lula tem 48% e Bolsonaro 27%

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e presidente Jair Bolsonaro (foto: Miguel Schincariol e Sergio Lima/AFP)



Nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (26/5), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto com 48%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 27%.

Segundo o instituto, neste cenário, Lula é eleito em primeiro turno. A pesquisa foi feita entre 25 e 26 de maio.









A pesquisa ouviu 2.556 pessoas em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento é o primeiro realizado pelo instituto após o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) e o ex-governador João Doria (PSDB) abandonarem as candidaturas ao Palácio do Planalto.





Essa pesquisa estimulada não pode ser comparada com o levantamento anterior, de 22 e 23 de março, porque adota cenários diferentes.



Naquele levantamento, Lula registrou 43% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tinha 26%.



Votos válidos

O Datafolha também pesquisou os votos válidos no primeiro turno, que são os votos excluídos os brancos e nulos. Pelo percentual, Lula também venceria no primeiro turno, com 54% contra Bolsonaro, com 30%.



Possivel segundo turno

Pesquisa do instituto Datafolha mostra que Lula ampliou a diferença em relação ao atual presidente Bolsonaro na disputa presidencial em um possivel segundo turno.





Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Lula e Bolsonaro Lula (PT): 58% (55% na pesquisa anterior)

Bolsonaro (PL): 33% (34% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (10% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior) Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Lula e Ciro Lula (PT): 55% (54% na pesquisa anterior)

Ciro (PDT) 29% (28% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos: 15% (17% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior) Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Ciro e Bolsonaro Ciro (PDT): 52% (46% na pesquisa anterior)

Bolsonaro (PL): 36% (37% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos: 10% (16% na pesquisa anterior)

Não sabe: 2% (1% na pesquisa anterior)