Lula e Kalil: Quintão diz que viés social o levou à chapa para o governo

O deputado André Quintão (foto) vai compor chapa com Kalil em Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 9/5/19)

Novo vice quer ampliar leque de alianças

O 'encontro' de Kalil e André Quintão

Indicado nesta quinta-feira (26/5) para o posto de vice-candidato ao governo mineiro na chapa de Alexandre Kalil (PSD), o deputado estadual André Quintão (PT) diz que sua maior afinidade com o ex-prefeito de Belo Horizonte está no campo social. O parlamentar quer levar, à campanha do pessedista, ideias ligadas ao combate à miséria. Segundo ele, sua afinidade com Kalil é "política" - e não "pessoal"."Minha entrada [na chapa] é de viés social. É a incorporação, à campanha do Kalil, de um projeto progressista", afirmou, em entrevista exclusiva ao. "Minha maior aproximação com Kalil não é pessoal, mas política. Política em função do que ele fez em Belo Horizonte na questão social. O que Kalil fez em BH, pode fazer por Minas - e Lula vai tentar fazer pelo Brasil", emendou.Líder da coalizão de oposição a Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa, André Quintão vai ocupar o posto entregue a Agostinho Patrus (PSD) , presidente do Parlamento mineiro. O deputado abriu mão da vaga a fim de encaixar o PT na chapa e, assim, viabilizar o palanque Lula-Kalil."Combater a pobreza e a insegurança alimentar é minha prioridade absoluta. Essa é minha 'liga' com Kalil".Como revelou ona semana passada, Quintão era o favorito a compor a dobradinha com Kalil por ser benquisto pelo ex-prefeito de BH . Pesava a seu favor, também, o fato de ser próximo a Agostinho Patrus. Uma reunião em São Paulo (SP), hoje, selou a indicação Enquanto PT e PSD debatiam os termos da aliança em Minas, Kalil sugeriu diretamente a Lula o nome de André Quintão. "[A costura] envolve o pré-candidato Alexandre Kalil e, também, o presidente Lula. O pedido [para ser vice] foi uma construção coletiva que envolveu Kalil, Agostinho Patrus e Lula", explicou.A reboque do acordo com o PT, Kalil ganha os apoios de PCdoB e PV, que vão formar uma federação partidária com os petistas. A Rede Sustentabilidade, que compôs o governo dele na prefeitura, também deve estar no leque de alianças.Segundo Quintão, uma das ideias é tentar levar, ao grupo, legendas como o Psol e o PSB, que têm pré-candidaturas próprias ao Palácio Tiradentes - Lorene Figueiredo Saraiva Felipe , respectivamente.Assistente social e ex-vereador de Belo Horizonte, o petista exerce mandato de deputado estadual desde 2003. Ele chegou a ocupar a secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social em parte do governo de Fernando Pimentel. O parlamentar é conhecido no PT por ter bases eleitorais fixadas em várias regiões mineiras."A apresentação de meu nome ao partido é resultado de um trabalho de anos. Há, também, relação com os movimentos sociais, especialmente no combate à pobreza e à exclusão, de respeito às comunidades tradicionais e indígenas, e às causas civilizatórias - contra a homofobia e em defesa da igualdade racial", pontuou.Quintão é do grupo político do deputado federal petista Patrus Ananias. Essa ala da legenda teve, inclusive, certo espaço durante a gestão de Kalil na Prefeitura de BH. No início de seu primeiro mandato, Kalil escolheu a assistente social Maíra Colares para a secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania após Patrus negar o convite."Falei [a Patrus]: 'então, me arruma uma assistente social que você confie. Disso não entendo nada e preciso ajeitar a tragédia que estou vendo acontecer'", relembrou, em 2020, ao "Roda Viva", da TV Cultura.Apesar da simpatia a André, Kalil disse, há três dias, que conheceu o novo parceiro recentemente, durante um encontro em seu escritório. Segundo o pessedista, eles foram apresentados já depois da renúncia à Prefeitura de Belo Horizonte Durante participação no "EM Entrevista", podcast doe do, Kalil garantiu que não interferiria no processo do PT para escolha do vice."É um cara que vai trabalhar com o candidato ao governo e [eventualmente] no governo de Minas. É lógico que vai passar pelo PT, mas tem que passar pelo [candidato a ] governador, porque é um cargo para exercer poder, de extrema confiança do governador", explicou.