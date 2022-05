Bolsonaro em Minas hoje: motociata e visitas ao Vale do Aço e a BH

Jair Bolsonaro (PL) (foto: José Dias/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) está em Minas Gerais nesta quinta-feira (26/5) para cumprir agenda oficial. A primeira cidade visitada por ele foi Ipatinga, no Vale do Aço. De lá ele seguiu em “motociata” organizada por apoiadores até Coronel Fabriciano. As duas cidades são antigos redutos do PT.





Em Coronel Fabriciano, Bolsonaro participou da inauguração de um conjunto habitacional com 500 moradias destinadas a famílias de baixa renda, num total de 2 mil pessoas.





A cerimônia começou às 16h, na Rua Vereador José Antunes Barbosa, no Bairro São Vicente. O Residencial Buritis, lançado por Bolsonaro, integra o Programa Casa Verde e Amarela e recebeu R$ 37,5 milhões em investimentos federais por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). São 25 blocos, cada um com 20 apartamentos, divididos entre térreo e quatro andares.





De Coronel Fabriciano, Bolsonaro seguirá para Belo Horizonte, onde participará de evento empresarial. Na capital mineira, é esperado que o presidente não participe de uma “motociata” oficialmente. Apesar disso, centenas de apoiadores o esperam em BH.





De acordo com os organizadores, estão listados para recepcionar o presidente cerca de mil veículos. Não se sabe ao certo se Bolsonaro poderá participar, mas é aguardado que ele suba em uma picape.





Do Aeroporto da Pampulha, o presidente deve seguir em comboio para o Hotel de Trânsito do Exército na Av. Gonçalves Dias. Ele permanecerá na capital mineira até cerca de meia-noite, para um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), e depois deve retornar a Brasília.