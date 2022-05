Fux cancela palestra no RS após protestos de empresários

Luiz Fux, presidente do STF (foto: NELSON JR/SENADO) O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, cancelou uma palestra em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, após manifestações de empresários que participariam do evento. Os envolvidos são associados ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) do município e reiteraram o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o Judiciário.





Conforme o CIC, a palestra com Fux ainda estava "em pré-agenda", quando alguns associados receberam o material de divulgação da palestra Risco Brasil e Segurança Jurídica, que ocorreria em 3 de junho na sede da entidade. Nas redes sociais, os empresários se manifestaram contra a ida do magistrado e ameaçaram boicotar o evento.





Diante da situação, o CIC passou a temer pela segurança dos presentes e do próprio ministro. Por meio de nota, a entidade argumentou que sua sede fica no Parque de Exposições da Fenavinho, que começa em 9 de junho e já está em fase de montagem. Em caso de protestos no local, não haveria como assegurar a segurança do convidado. A solução encontrada foi recorrer a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do município, que assumiu a organização do evento.