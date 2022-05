Bolsonaro chega a MG e vai de motociata de Ipatinga a Coronel Fabriciano

Bolsonaro é recebido por apoiadores em sua chegada ao Vale do Aço (foto: Redes Sociais/Reprodução) O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), participa na tarde desta quinta-feira (26/05) da cerimônia de entrega de 500 unidades habitacionais do Residencial Buritis, em Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Aço de Minas Gerais.

O presidente chegou de avião a Ipatinga e depois seguiu para Coronel Fabriciano, em uma motociata.





O evento contou com cerca de duas mil pessoas, entre moradores, apoiadores e autoridades. Após o lançamento do conjunto, o presidente interagiu brevemente com os presentes, mas sem atender a imprensa.





Depois dessa visita, Bolsonaro segue para Belo Horizonte, onde desembarca no Aeroporto da Pampulha. Ele permanecerá na capital mineira até cerca de meia-noite, para um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), e depois deve retornar a Brasília.





Caneta? Não





Uma curiosidade da cerimônia diz respeito ao protocolo de segurança. Itens como canetas, garrafas d'água e isqueiros foram proibidos e precisaram ser descartados na entrada.





O movimento visa garantir a Bolsonaro uma maior segurança física - em 2018, por exemplo, quando fazia campanha presidencial na cidade mineira de Juiz de Fora, na Zona da Mata, ele foi alvo de uma facada na barriga.





O perímetro urbano também contou com isolamento de um quilômetro, com fiscalização da Polícia Militar de Minas Gerais. Com isso, carros de participantes não tinham acesso ao local, o que obrigou uma caminhada por parte dos presentes.