Bolsonaro deve participar de 'motociata' em Ipatinga

AM





O presidente chega a Ipatinga de avião às 15h e depois vai de carro a Coronel Fabriciano.





Centenas de apoiadores do presidente já se reúnem na porta do aeroporto para recepcionar o chefe do Executivo federal.





Depois dessa visita, Bolsonaro segue para Belo Horizonte, onde desembarca no Aeroporto da Pampulha. A previsão é de que ele permaneça na capital mineira até cerca de meia-noite, após participar de um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), retornando a Brasília.