Apoiadores aguardam chegada de Bolsonaro em BH

Apoiadores aguardam Bolsonaro (foto: Tulio Santos/EM/DA PRESS) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) já esperam a chegada do chefe do Executivo federal na porta do aeroporto da Pampulha, nesta quinta-feira (26/5). A chegada está prevista para às 17h30.

Presidente participa de agenda em Minas Gerais. Ele esteve mais cedo em Ipatinga, no Vale do Aço, onde participou de “motociata".

Em seguida, Bolsonaro participou da inauguração de um conjunto habitacional com 500 moradias destinadas a famílias de baixa renda, num total de 2 mil pessoas.





Agora, Bolsonaro seguirá para Belo Horizonte, onde participará de evento empresarial. Na capital mineira, é esperado que o presidente não participe de uma “motociata” oficialmente. Apesar disso, centenas de apoiadores o esperam em BH.





De acordo com os organizadores, estão listados para recepcionar o presidente cerca de mil veículos. Não se sabe ao certo se Bolsonaro poderá participar, mas é aguardado que ele suba em uma picape.





Do Aeroporto da Pampulha, o presidente deve seguir em comboio para o Hotel de Trânsito do Exército na Av. Gonçalves Dias. Ele permanecerá na capital mineira até cerca de meia-noite, para um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), e depois deve retornar a Brasília.