Bolsonaro manda indireta a Lula: 'Ataca a família e quer desarmar o povo'

Leia mais no uai.com.br/ em.com.br SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE! Siga o Portal UAI nas redes sociais: Instagram - @estadodeminas Twitter - @portalUai / @em_com " />

Bolsonaro participou na tarde desta quinta-feira (26/05) da cerimônia de entrega de 500 unidades habitacionais do Residencial Buritis, em Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Aço de Minas Gerais.

Também durante o evento, o presidente agradeceu a recpção dos moradores. "É uma alegria, onde quer que seja o local do nosso imenso Brasil, cada vez mais vemos as cores verde e amarela predominando. A certeza que cada vez mais nosso país se afasta do socialismo e do comunismo. A certeza que temos um Brasil onde seu governo acredita em Deus, respeita e defender a família brasileira e que deve lealdade ao seu povo", disse.

Durante cerimônia, Bolsonaro atendeu a apoiadores e moradores que estavam no local (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O presidente chegou de avião e depois de carro a Coronel Fabriciano no início da tarde, após sair da base aérea de Brasília, no Distrito Federal, até o aeroporto de Ipatinga, no município mineiro de Santana do Paraíso - cidade a 20 minutos de Fabriciano.





A entrega do conjunto, que acontece no âmbito do porgama Casa Verde e Amarela (ex-Minha Casa Minha Vida), atrasou por cerca de uma hora. Isso porque Bolsonaro participou de uma motociata no meio do caminho, com centenas de pessoas.





Bolsonaro em uma das casas entregues nesta quinta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O evento em Fabriciano contou com cerca de duas mil pessoas, entre moradores, apoiadores e autoridades (políticas ou do campo empresarial), como o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Antes e depois do lançamento do conjunto, o presidente interagiu brevemente com os presentes, mas sem atender a imprensa.





Depois desta visita, Bolsonaro segue por via aérea até BH, onde desembarca no Aeroporto da Pampulha. Ele permanecerá na capital mineira até cerca de meia-noite, para um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), e depois deve retornar a Brasília.