Pesquisa Brasmarket: Bolsonaro está 13 pontos à frente de Lula

Lula e Bolsonaro (foto: Ricardo Stuckert/ Divulgação e Mauro Pimentel)

Novo levantamento da Brasmarket, encomendado pela Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, divulgado nessa quinta-feira (15/9), mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) na frente da disputa presidencial.De acordo com a pesquisa estimulada (quando os nomes são apresentados ao entrevistado), o presidente tem 43,5% das intenções de voto. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em seguida, com 30,5%.

Pesquisa estimulada

Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira posição, com 7,6% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB) está em quarto, com 4,6%. Em seguida, aparecem Soraya Thronicke (União), com 0,8%; Felipe D'Ávila (Novo), 0,3%; Padre Kelmon (PTB), 0,2%; Sofia Manzano (PCB), 0,2%; Constituinte Eymael (DC) tem menos de 0,1%; Leonardo Péricles (UP) e Vera Batista (PSTU) não pontuaram. Votos brancos e nulos chegam a 6,8% e indecisos, 5,3%.

Jair Bolsonaro (PL): 43,5%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 30,5%

Ciro Gomes (PDT): 7,6%

Simone Tebet (MDB): 4,6%

Soraya Thronicke (União): 0,8%

Felipe d'Ávila (Novo): 0,3%

Padre Kelmon (PTB): 0,2%

Sofia Manzano (PCB): 0,2%

Constituinte Eymael (DC): menos de 0,1%

Leonardo Péricles (UP) e Vera Batista (PSTU): 0,0%

Brancos e nulos: 6,8%

Indecisos: 5,3%

Pesquisa espontânea

Jair Bolsonaro (PL): 40,2%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 28,4%

Ciro Gomes (PDT): 6,1%

Simone Tebet (MDB): 3,3%

Soraya Thronicke (União): 0,5%

Felipe d'Ávila (Novo): 0,3%

Outros: menos de 0,1%

Brancos e nulos: 6

Indecisos: 15,3%

O levantamento foi realizado entre 10 e 14 de setembro, com 2.400 entrevistas em 504 cidades das cinco regiões do país. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01527/2022. Foi realizada pela Brasmarket Análise e Investigação de Mercado, a pedido da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, ao custo de R$ 50 mil.

Leia: TSE nega direito de resposta a Alckmin em propaganda de Bolsonaro

Das 2,4 mil entrevistas realizadas, 53% são mulheres e 47%, homens. A distribuição por faixa etária está distribuída assim: de 16 a 24 anos (14%); de 25 a 44 anos (20%); de 35 a 44 anos (21%); de 45 a 49 anos (24%); de 60 ou mais anos (21%). Já em relação ao grau de instrução, 11% dos entrevistados são analfabetos, 30% têm o ensino fundamental completo, 43% completaram o ensino médio e 16% têm o ensino superior (completo/incompleto). Por renda familiar, a distribuição ocorreu da seguinte forma: 60,1% ganham até um salário mínimo; 20,3% de um a dois mínimos; 12,8% de dois a cinco mínimos; mais de cinco mínimos representam 6,4% e 0,3 não informaram.