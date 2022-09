Datafolha divulga hoje (22/9) pesquisa para presidente

Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet estão na disputa presidencial (foto: Ricardo Stuckert/PT; Alan Santos/PR; PDT/Divulgação, Agência Senado/Reprodução)

Pesquisa em Minas

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (22/9) nova pesquisa da corrida presidencial. A liberação dos números vai ocorrer às 19h45.Mais cedo, às 19h, o instituto vai publicar levantamentos de algumas eleições estaduais, como a disputa ao governo de Minas Gerais. Vão ser apresentados também dados dos páreos em São Paulo e no Rio de Janeiro.Para a pesquisa presidencial, o Datafolha fará, ao todo, 6.754 entrevistas. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04180/2022.Na mais recente sondagem do instituto a respeito da disputa pelo Palácio do Planalto, publicado no último dia 15, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança, com 45% das intenções de voto no 1° turno , contra 33% do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.Os presidenciáveis mais próximos a eles eram Ciro Gomes (PDT), com 8%, e Simone Tebet, com 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) apareceu em quinto, com 2% das intenções de voto.Para a pesquisa estadual, o Datafolha informou à Justiça Eleitoral que vai colher as opiniões de 1.512 cidadãos, em levantamento registrado sob o número MG-08517/2022.Na semana passada, o governador Romeu Zema (Novo) detinha 53% da preferência do eleitorado , contra 25% de Alexandre Kalil (PSD).Depois, apareceu Carlos Viana (PL), com 5%. Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Marcus Pestana (PSDB) e Cabo Tristão (PMB) marcaram um ponto percentual, cada.