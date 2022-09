Anitta e Ludmilla vão se encontrar em evento de Lula

As duas cantoras estão brigadas desde o lançamento da música 'Onda Diferente' (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Um dia antes, no domingo (25/9), um grupo de 160 blocos deve ir às ruas para promover um Carnaval fora de época nas ruas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Belém.





O encontro de Anitta e Ludmilla foi muito elogiado pelos internautas. As duas cantoras estão brigadas desde o lançamento da música “Onda Diferente”.





”Anitta e Lud cantando Onda Diferente”, ”Lula criando o seu próprio festival, olha o poder do papai”, ”Só lendas”, Anitta e Ludmilla chorando e se abraçando, um banner no fundo escrito “vote 13″, o Lula do lado delas e a música da campanha tocando”, foram alguns comentários dos internautas.





O ato, três dias antes do debate na Globo, será no formato de uma 'superlive', com a concepção visual do carioca Batman Zavareze. Ele foi diretor de arte de shows de Marisa Monte, Tribalistas, Los Hermanos, e responsável pela cenografia da cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio, em 2016.





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai reunir artistas como Chico Buarque, Ludmilla, Anitta, Caetano Veloso, entre outros, em um grande ato batizado de Brasil da Esperança, agendado para a próxima segunda-feira (26/9), em São Paulo.