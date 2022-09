Tiros atingem janela com bandeira do PT em prédio no Recife

Tiros atingem janela de petistas no Recife (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, na madrugada desta quarta-feira (21/9), na janela de casa, onde havia uma bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT).





O crime aconteceu no Recife, em Pernambuco. Os disparos foram feitos por volta das 3h40 na direção de algumas varandas dos apartamentos do Edifício Nápoles, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte.





Além da janela dos petistas, os tiros atingiram três andares do prédio. Ainda não se sabe a autoria do crime.





Um morador, que pediu para não ter a sua identidade revelada, relembrou o momento. Ele mora com a esposa e o filho do casal, uma criança de apenas três anos. “Estava no quarto, dormindo, quando escutei um barulho forte. Eu tenho um sono pesado e acordei com os estilhaços do vidro na varanda. Me abriguei e chamei minha esposa para confirmar o que eu tinha visto. Teve outro apartamento danificado, onde dois projéteis invadiram. No meu, foi um projétil só”, disse de início, em contato com a reportagem do jornal Diario de Pernambuco.





Em nota divulgada ao portal g1, a Polícia Civil do Estado informou que investiga o caso. A corporação alerta também que é "prematuro" indicar crime de motivação para o caso. A suspeita de uma motivação política por trás do episódio foi levantada pelo homem.“Acordamos com disparos sequenciais de arma de fogo. A gente não sabe onde ele tava mirando nem de onde partiu, mas entendemos que há uma motivação política. Os tiros atingiram o quarto, o quinto e o sexto andar, que é onde tem uma bandeira do PT. Alguns tiros foram ao lado dela”, concluiu.