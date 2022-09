Romário: Bolsonaro sanciona projeto que altera rol taxativo da ANS

Romário comemorou a efetivação do fim do rol nas redes sociais (foto: Pedro França/Agência Senado; Edilson Rodrigues/Agência Senado)









Com a sanção do projeto no dia 29 de agosto, os planos de saúde voltam a poder ser obrigados a financiar tratamentos de doenças saúde que não estiverem na lista definida pela ANS. Em junho, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os planos só estariam obrigados a financiar tratamentos previamente listados. A decisão provocou reação de usuários de planos de saúde e organizações da sociedade civil.









Fomos chantageados e ameaçados, mas a vida é um direito inegociável. Conseguimos!!! Contem sempre comigo!#roltaxativomata — Romário (@RomarioOnze) September 21, 2022

Além de anunciar a sanção, Romário comemorou a efetivação do fim do rol nas redes sociais. Segundo o relator do projeto no Senado, foi “uma vitória da vida”.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o projeto de lei que derruba o rol taxativo (PL 2.033/22) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O anúncio foi feito pelo senador Romário (PL-RJ), que é relator do PL 2.033/2022, nas redes sociais.