Veja os famosos que declararam voto em Lula

Anitta, em julho, sacudiu a campanha eleitoral ao declarar o voto em Lula e se colocando à disposição para ajudá-lo a se elege (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Vários famosos da TV e da música se uniram para fazer um vídeo de apoio ao ex-presidente e candidato às eleições de outubro Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nando Reis, Caetano Veloso, Silverio Pereira e Aline Moraes são alguns que engrossam o coro do refrão "vira vira voto" e a lista das celebridades que declararam apoio a Lula.

Com a aproximação das eleições, que acontecem no dia 2 de outubro, ex-BBBs, influenciadores e ex-jogadores de futebol já tinham declarado apoio ao petista nas últimas semanas. "Não há como dizer o contrário, não há como calar, o meu voto é no Lula", chegou a escrever Juliette no Twitter, onde tem mais de 5 milhões de seguidores (no Instagram são 33 milhões).



Querida pelos jovens, a influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, também anunciou seu voto em Lula. O motivo: "Faço parte de uma nova geração de empresários que está cansada de sentar com as mesmas pessoas. Eu quero que na minha mesa tenham mulheres, tenha a galera LGBTQIAP+, pessoas pretas. É esse o ambiente que eu quero".



Já a atriz Bruna Marquezine fez sua declaração de voto durante participação no podcast Quem Pode, Pod, de Fê Paes Leme e Giovanna Ewbank. "Para mim não faz sentido, vivendo num país do jeito que está, se preocupar se você vai perder seguidor, contrato ou admiração de meia dúzia de pessoas. Arte é política. O voto é secreto", disse ela fazendo "L" com uma das mãos.



Teve ainda o furacão Anitta, em julho, sacudindo a campanha eleitoral ao declarar o voto em Lula e se colocando à disposição para ajudá-lo a se eleger. Ex-eleitor de Ciro Gomes, Caetano Veloso juntou-se a elas de forma emotiva. "Chorei vendo Lula no Jornal Nacional", contou ele, logo depois da sabatina na Globo, no fim de agosto.



O rol de personalidades que já declararam voto no candidato do PT inclui ainda Luisa Sonza, Emicida, Gloria Groove, Chico Buarque, Gilberto Gil, Mano Brown, Felipe Neto, Daniela Mercury, Ludmilla, João Gomes, Gil do Vigor, Pabllo Vittar, Manu Gavassi, Camila Pitanga e Alceu Valença, entre outros.