Pedetista do Ceará para Ciro: 'Tu tá tocando samba pra bolsonarista dançar'

Pedetista pede para que Ciro tenha 'hombridade'. 'Macho, pelo amor de Deus, tu tá tocando samba pra bolsonarista dançar' (foto: Redes Sociais/Reprodução)





No vídeo, feito por Estenio Urbano, ele aparece de óculos escuro e com chapéu de vaqueiro.





"Que campanha desastrosa é essa do meu candidato Ciro Gomes! Eu apoiei o Ciro, sou filiado ao PDT, mas hoje, o que eu posso dizer da campanha do Ciro Gomes é que ele tá passando muita vergonha e fazendo a gente passar vergonha”, afirmou o nordestino do Ceará em vídeo. “Eu monitoro alguns grupos bolsonaristas no Telegram e no WhatsApp só pra ver o que eles estão dizendo. Todo dia eu recebo um vídeo do Ciro Gomes descendo o cacete no Lula. Todo dia!”, seguiu.

Em seguida, o pedetista pede para que Ciro tenha “hombridade”. “Macho, pelo amor de Deus, tu tá tocando samba pra bolsonarista dançar. Pelo amor de Deus, abandone essa campanha, tenha hombridade, Ciro Gomes, você é um cara inteligente, você é um cabra que orgulha a gente do Nordeste. Mas eu tô com uma vergonha danada da sua campanha”, afirma.





Estenio ainda pede para que apoiadores reflitam sobre a candidatura do ex-ministro e repete, que Ciro está na verdade fazendo campanha para eleger o presidente Jair Bolsonaro (PL).





“Pensa isso não é da boca pra fora não. Eu sou do PDT, mas pelo amor de Deus, tu tá fazendo campanha pro Bolsonaro, macho. Tenha hombridade, homem, abandona essa campanha, não mata a gente de vergonha”.





Confira





