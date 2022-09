Ciro Gomes no Ratinho: 'Se você deixar, o PT bate sua carteira'

Ciro Gomes (PDT) tem engrossado as críticas ao partido do líder nas pesquisas eleitorais Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Reprodução/Youtube)

Em entrevista ao Programa do Ratinho, exibido no SBT, o candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) fez duras criticas ao Partido dos Trabalhadores (PT), seguindo o mesmo tom adotado nas suas redes sociais contra o adversário."No Brasil até este termo de esquerda foi roubado pelo PT. Aliás, se você deixar o PT bate sua carteira. Têm umas exceções? Têm", afirmou o ex-governador do Ceará.

Apesar de críticas à corrupção em gestões anteriores, incluindo a de Bolsonaro, Ciro afirmou a Ratinho que é difícil acabar o problema e evitou fazer promessas nesse sentido.

Questionado sobre seu posicionamento político, o pedetista definiu seu projeto como de "centro-esquerda".

"Quero te agradecer por essa oportunidade, porque meu grande problema é falar com o 'povão'. O sistema hoje está empurrando para o povo o coisa ruim e o coisa pior [...] Estou pedindo uma oportunidade", concluiu.

Ipec

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em primeiro, com 47%, 16 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 31%, segundo levantamento do Instituto Ipec (antigo Ibope) divulgado nesta segunda-feira (19/9).



Em terceiro está Ciro Gomes (PDT), com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 5%. Soraya Thronicke (União Brasil), 1%. Luiz Felipe D'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Constituinte Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos são 5% e não souberam 4%.