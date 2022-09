Fábio Faria se revolta com Ipec: 'Chega desse absurdo!'

Fábio Faria (PP-RN) se revolta com resultado de pesquisa apresentado pelo Ipec (foto: Antonio Molina/Folhapress)

TSE, anote esses números que o IPEC está dando, que no dia 02 de outubro a população vai cobrar o fechamento desse instituto.



Chega desses absurdos com pesquisas eleitorais!!!



A hora da verdade está chegando. %u2014 Fábio Faria %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@fabiofaria) September 19, 2022

André Janones

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se revoltou com os números divulgados pela pesquisa Ipec (Antigo Ibope) que indicam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto, 16 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL), 31%.Faria foi ao Twitter dizer que "no dia 02 de outubro a população vai cobrar o fechamento desse instituto"."Chega desses absurdos com pesquisas eleitorais ", reclamou o ministro.

Quem respondeu a postagem de Faria foi o deputado André Janones (Avante-MG), aliado de Lula.



"Povo Brasileiro, guardem o rosto desse cara, ano que vem ele poderá estar na porta da sua casa te oferecendo Jequiti", debochou Janones. Fábio Faria é genro de Sílvio Santos.



Faria respondeu ainda que será mais fácil encontrar o deputado Janones na "Argentina quando for conhecer o Macron". Em uma entrevista, Janones, então candidato à presidência, disse que Emmanuel Macron, presidente da França, era o presidente do país vizinho.

