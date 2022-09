Pesquisa Ipec: Lula chega a 47% e Bolsonaro fica em 31%

Na pesquisa Ipec desta segunda-feira (19/9), Lula está com 47%, seguido por Jair Bolsonaro com 31% (foto: EVARISTO SA / AFP)

O Instituto Ipec (antigo Ibope) divulgou, Nesta segunda-feira (19/9), nova rodada de pesquisa de intenções de voto para as eleições de presidente da República. O levantamento foi encomendado pela "TV Globo".O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em primeiro, com 47%, 16 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 31%.Em terceiro está Ciro Gomes (PDT), com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 5%. Soraya Thronicke (União Brasil), 1%. Luiz Felipe D'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Constituinte Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos são 5% e não souberam 4%.Lula (PT): 47%Jair Bolsonaro (PL): 31%Ciro Gomes (PDT): 7%Simone Tebet (MDB): 5%Soraya Thronicke (União Brasil): 1%Luiz Felipe D'Ávila (Novo): 0%Vera Lúcia (PSTU): 0%Léo Péricles (UP): 0%Constituinte Eymael (DC): 0%Sofia Manzano (PCB): 0%

Kelmon Souza (PTB): 0%

Brancos/Nulos: 5%

Não sabem/Não responderam: 4%

Segundo turno

O levantamento também apontou a intenção de votos no caso de Lula e Bolsonaro se enfrentarem no segundo turno.



Se as eleições fossem hoje, o petista venceria com 54%, enquanto o atual presidente ficaria com 35%. Brancos são 8%; não sabem/não responderam, 3%.



Lula (PT): 54%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Brancos/Nulos: 8%

Não sabem/não responderam: 3%



Foram entrevistadas 3.008 pessoas entre 17 e 18 de setembro, em 181 municípios de todas as regiões do país.



O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00073/2022.

Último levantamento

Na última pesquisa Ipec, divulgada em 12 setembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 46% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31%. Na sequência, vieram Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB), com 7% e 4%, respectivamente.

