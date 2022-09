Lula recebe apoio de oito ex-presidenciáveis durante evento

Primeiro Turno

Lula recebe apoio de 8 ex-presidenciáveis (foto: Divulgação/Lula)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou-se na manhã desta segunda-feira (19/9) com oito ex-candidatos à Presidência da República em um hotel de São Paulo. Estavam presentes seis dos 13 concorrentes nas eleições de 2018 - contando seu vice, Geraldo Alckmin (PSB),- e dois presidenciáveis de outros anos.Estavam presentes na reunião: Alckmin, Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Luciana Genro (PSol), Henrique Meirelles (União), Cristovam Buarque (Cidadania), Guilherme Boulos (PSol) e João Goulart Filho (PCdoB)."Faz tempo que eu não converso com o Cristovam. Com o Boulos eu converso mais, porque o Boulos está aqui em São Paulo. Com o nosso querido João Vicente (Goulart) fazia tempo que eu não conversava. Com o Haddad eu converso porque é candidato a governador. O Meirelles fazia tempo que eu não conversava. A Marina passamos muito tempo sem conversar, e conversamos muito na semana passada. A Luciana fazia tempo que eu não conversava, conversei essa semana em um palanque no Rio Grande do Sul", comentou Lula sobre a relação que mantém com os ex-presidenciáveis.Segundo o candidato, os presentes no encontro já tiveram e ainda têm divergências, mas há em comum a defesa da democracia. Ele citou ainda que, se eleito, vai retomar investimentos no meio ambiente, na educação e cultura."O que vocês estão fazendo no gesto de hoje, companheiros, é assumindo um compromisso. E não é um compromisso com o Lula. O que vocês estão fazendo é assumir o compromisso de que esse país vai voltar a viver democraticamente", disse o petista.Lula reafirmou ainda sua vontade de vencer as eleições ainda no primeiro turno, mas salientou que isso nunca ocorreu com ele. "Sempre havia alguém que não deixava eu ganhar", disse.O petista declarou, contudo, que essa eleição é "atípica" e que é o alvo preferencial dos adversários. "Todos os candidatos, desde o atual presidente aos outros, estão numa briga mais forte contra mim do que contra o próprio presidente, porque eles não querem que eu ganhe no primeiro turno", afirmou Lula.