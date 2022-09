Pesquisa Ipec: Lula tem chance de vencer no 1° turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem chances de ser eleito ainda no primeiro turno do pleito deste ano (foto: André Ribeiro/Futura Press/Folhapress)

Com 47% das intenções de voto, segundo a pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada na noite desta segunda-feira (19/9), o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem chance de ser eleito no primeiro turno do pleito presidencial deste ano. O principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL) aparece com 31%.Para que um candidato a cargo majoritário vença no primeiro turno, basta que tenha 50% mais um dos votos válidos.O levantamento aponta que, caso as eleições cheguem ao segundo turno, o petista estaria com 54% das intenções de voto. Já Bolsonaro estaria com 35%.A potencial derrota do candidato que busca a reeleição será a primeira desde a aprovação da emenda constitucional que permitiu a reeleição de prefeitos, governadores e presidente, em fevereiro de 1997.Desde 1998, uma eleição presidencial não é decidida no primeiro turno. Na época, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) recebeu 53% dos votos, contra 31,7% de Lula e 11% de Ciro Gomes (hoje no PDT, mas na época no PPS).

Confira os números:



Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Luiz Felipe D'Ávila (Novo): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Kelmon Souza (PTB): 0%

Brancos/Nulos: 5%

Não sabem/Não responderam: 4%

Último levantamento

Na última pesquisa Ipec, divulgada em 12 setembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 46% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31%. Na sequência, vieram Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB), com 7% e 4%, respectivamente.

O "Beabá da Política"