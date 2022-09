Pesquisa Ipec: Lula tem vantagem sobre Bolsonaro no 2° turno

Se as eleições fossem hoje, Lula venceria Bolsonaro (foto: EVARISTO SA / AFP/ Redes Sociais/ Reprodução)

O Instituto Ipec (antigo Ibope) divulgou, nesta segunda-feira (19/9), nova rodada de pesquisa de intenções de voto para as eleições de presidente da República. O levantamento encomendado pela TV Globo apontou que em um eventual embate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no 2° turno, o petista se sairia melhor e venceria as eleições.