Patrocínio: ex-secretário será julgado por morte do ex-presidente da Câmara

O crime aconteceu na Secretaria de Obras de Patrocínio (foto: Internet/Reprodução) Foi marcado para o dia 26 de outubro o júri popular do ex-secretário de Obras de Patrocínio, Jorge Moreira Marra, 62 anos, acusado de matar com seis tiros o ex-presidentEx-secretário será julgado por morte do ex-presidente da Câmara de Patrocínio e da Câmara Municipal, Cássio Remis, no dia 24 de setembro de 2020

O agora acusado, que no dia do seu julgamento será réu, irá responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, com uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima e por porte ilegal de arma de fogo.

O advogado de defesa de Cássio Remis, Márcio Leonardo, em entrevista à "Rádio Módulo FM", informou que, dos 25 nomes, 7 são mulheres e 18, homens.

Caso alguns jurados desta primeira lista estejam impossibilitados, de forma justificada, a lei permite a realização de outros sorteios, sendo que no dia do júri deve ocorrer um último sorteio, quando destes 25 primeiros sorteados, sete pessoas serão selecionadas para compor o Conselho de Sentença.

O advogado de defesa de Remis destacou que no dia do julgamento vai trabalhar para que o réu seja condenado pela pena máxima, ou seja, 25 anos de reclusão. “Eu acredito que será um júri extenso (...) nós (ele e o Ministério Público) iremos nos esforçar e acreditamos no corpo de jurados”, complementou.

Neste momento, o acusado aguarda o julgamento preso na Penitenciária de Patrocínio. Ele está no local desde o dia 16 de outubro de 2020.