Vídeo mostra momento em que candidato a vereador é assassinado em Patrocínio

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento exato que o candidato a vereador de Patrocínio, no Alto Paranaíba, Cássio Remis, é assassinado a tiros na Secretaria de Obras da cidade. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), por volta das 15h30.

Nas imagens, é possível ver um homem de chapéu chegando em uma Ford Ranger branca. Ele parece discutir com o advogado Cássio Remis. No decorrer do conflito, esse homem pega uma arma e se dirige em direção ao candidato, que tenta correr, mas é atingido pelos disparos.

O homem filmado seria o secretário de Obras de Patrocínio, Jorge Marra, irmão do atual prefeito, Deiró Marra (PSD). O suspeito estáda polícia desde o crime.

Segundo a Polícia Militar, Jorge Marra fugiu do local por meio de outra caminhonete, uma Toyota Hilux prata. Em entrevista coletiva na noite desta quinta, o prefeito disse que não sabia que seu irmão andava armado.

Minutos antes de ser morto, Remis fez um vídeo em que criticava uma obra de reforma do passeio no imóvel que seria o comitê do prefeito Deiró Marra, que tenta a reeleição neste ano. A mão de obra seria da própria Prefeitura de Patrocínio, segundo Remis.

O vídeo é interrompido pelo secretário Jorge Marra, que toma o celular da pessoa que gravava Cássio Remis e leva o aparelho para a sede da Secretaria de Obras.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Jorge tentou quebrar o aparelho e fugiu em uma caminhonete Ford Ranger branca.

De imediato, Cássio Remis seguiu o atual secretário de Obras para tentar recuperar o celular. No local, a discussão continuou.

Em dado momento, segundo a PM, Jorge Marra deu cinco tiros no candidato a vereador, que morreu na hora.

A perícia da Polícia Civil já esteve no local para iniciar as investigações. A PM trabalha agora para tentar prender Jorge Marra.

Ainda de acordo com a PM, todo o efetivo do 46º Batalhão está empenhado para tentar prender Jorge Marra.