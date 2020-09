Candidato a vereador é assassinado dentro da Secretaria de Obras de Patrocínio

Cássio Remis foi presidente da Câmara de Patrocínio, no Alto Paranaíba (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-presidente dae atual pré-candidato a vereador de Patrocínio, no Alto Paranaíba, Cássio Remis, foi assassinado na tarde desta quinta-feira (24). O principal suspeitoé Jorge Marra, atual secretário de Obras do município e irmão do atual prefeito, Deiró Marra (PSB).O crime aconteceu nas dependências da secretaria. Minutos antes de ser morto, Remis fez umem que criticava uma obra de reforma do passeio no imóvel que seria o comitê do prefeito Deiró Marra, que tenta a reeleição neste ano. A mão de obra seria da própria Prefeitura de Patrocínio, segundo Remis.



O vídeo é interrompido pelo secretário Jorge Marra, que toma o celular da pessoa que gravava Cássio Remis e leva o aparelho para a sede da Secretaria de Obras. De acordo com a Polícia Militar (PM), Jorge tentou quebrar o aparelho e fugiu em uma caminhonete Ford Ranger branca.

De imediato, Cássio Remis seguiu o atual secretário de Obras para tentar recuperar o celular. No local, a discussão continuou. Em dado momento, segundo a PM, Jorge Marra deu cinco tiros no candidato a vereador, que morreu na hora.

A perícia da Polícia Civil já esteve no local para iniciar as investigações. A PM trabalha agora para tentar prender Jorge Marra. Houve relatos de que ele teria tirado a própria vida, mas a corporação nega essa informação até o momento.

Ainda de acordo com a PM, todo o efetivo do 46º Batalhão está empenhado para tentar prender Jorge Marra. A corporação, porém, não tem pistas do paradeiro dele. Certo é que o homem fugiu em uma Toyota Hilux prata.

Hospital nega ter socorrido suspeito

Em nota, o Hospital e Maternidade Med Center, em Patrocínio, negou que recebeu o secretário Jorge Marra com ferimentos, conforme informações que circularam na cidade e na imprensa local davam conta.

"As informações já foram passadas para as autoridades competentes", informou o Med Center.

Cássio Remis

Eleito em 2008, Remis foi o presidente do Legislativo municipal entre os anos de 2013 e 2014 e exerceu dois mandatos consecutivos entre os anos de 2009 e 2012 e de 2013 a 2016.

Ele era pré-candidato ao próximo pleito pelo PSDB. Eram comuns os vídeos da vítima criticando ações do atual prefeito de Patrocínio, o que reforça a suspeita de crime político.

Cássio também era proprietário de um escritório de advocacia no Bairro São Francisco, em Patrocínio. A página do político no Facebook tinha cerca de 19 mil seguidores.