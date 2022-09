Tebet sobre campanha de Lula: 'Eu sou o voto útil'

Tebet cumpre agenda no Centro Paula Souza, na região central de São Paulo (foto: Campanha Tebet/Divulgação)





A candidata à Presidência pelo MDB, Simone Tebet, voltou a falar, nesta quarta-feira (21/9), sobre a discussão do voto útil e afirmou que ela representa “a única saída do Brasil”.





“Aqueles que não querem a reeleição do presidente da República tem que votar em mim, eu sou a única que tem possibilidade de derrotar o ex-presidente Lula. Então, se é o voto útil, eu sou o voto útil. Eu represento a única saída que o Brasil tem de não voltar com fórmulas antigas”, afirmou.





Tebet cumpre agenda no Centro Paula Souza, na região central de São Paulo.





Para ela, a estratégia de voto útil em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um "desrespeito" com a democracia. Questionada se a ação do ex-presidente poderia causar impacto em sua campanha, a senadora disse que o petista tinha “o direito de tentar”.





“Eu vejo como um desrespeito do ex-presidente Lula com a democracia e com o povo brasileiro. Porque não é só pregar o voto útil. Ele tem o direito de tentar, mas ele prega o voto útil e não se apresenta ao Brasil”, seguiu. “Quem é esse Lula que está chegando? Qual o projeto para educação? Para desenvolvimento? Como vai tratar a iniciativa privada nessas parcerias tão necessárias?”, disse.