Moro sobre PT e Lava-Jato: 'Resposta virá nas urnas'

"O PT e os seus aliados da velha política - até os mais improváveis - estão espalhando mentiras e fake news sobre a Lava Jato e sobre mim nas redes sociais. A resposta virá em breve no programa eleitoral e nas urnas", escreveu no Twitter, esta manhã.

O ex-juiz condenou Lula (PT), hoje candidato à Presidência, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em 2017, em caso relacionado a um triplex no Guarujá, em São Paulo. Em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula no âmbito da Lava-Jato por considerar Moro parcial.