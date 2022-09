Sergio Moro é alvo de candidatos ao Senado durante debate em Curitiba

Alvaro Dias lidera corrida ao Senado no Paraná com 36%; Moro tem 25%

"Você fala em recuperação de valores em lava-jato, mas não fala dos cadáveres que a operação fez. Não fala das prisões indevidas e do desrespeito das regras do jogo que causaram a anulação de todos os processos. O senhor não tem só seu próprio Processo Penal, o senhor tem também sua própria visão da história", disparou contra o candidato.

Desiree disse que a "leitura seletiva" de Moro faz com que ele apoie um candidato envolvido em vários escândalos de corrupção.

"O senhor está apoiando um candidato à reeleição que está envolvido em vários escândalos de corrupção, inclusive com compras de imóveis em dinheiro vivo aquela forma como os traficantes compram imóveis. Como o senhor tem coragem de fazer esse discurso, ou melhor, explique para a sociedade paranaense de fato com todas as letras qual é essa sua leitura tão peculiar do que seja corrupção que vale só para um lado das forças, não vale para outro espectro da política, ou melhor, que só vale quando te beneficia", pontuou a candidata.