Justiça suspende inquérito que investiga domicílio eleitoral de Sergio Moro

TRE-SP suspendeu o inquérito que investiga o ex-ministro (foto: MARCELO CASAL JR/AGENCIA BRASIL)









Filiados ao União Brasil, Moro teve negada, pela Justiça Eleitoral, a transferência de domicílio em 7 de junho, a pedido do PT. Na ação, a legenda argumentava que o ex-ministro não reside na capital paulista, e que a transferência teria ocorrido apenas com objetivos eleitorais. Com isso, o ex-juiz concorrerá ao Senado pelo Paraná. Rosângela poderá se candidatar a uma vaga na Câmara por São Paulo.





O pedido de trancamento do inquérito feito pelo casal havia sido recusado inicialmente. O casal entrou com recurso, com argumento de faltar justa causa para a continuação das apurações — justificativa aceita por Kayatt.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) suspendeu o inquérito que investiga o ex-ministro e pré-candidato ao Senado Sergio Moro e a mulher, a pré-candidata a deputada Rosângela Moro, por suposta fraude na transferência de domicílio eleitoral para a capital paulista. A decisão, assinada pelo juiz Marcio Kayatt, foi divulgada no início da noite de terça-feira (26/7), em resposta a um recurso protocolado pelo casal.