MDB confirma candidatura de Simone Tebet ao Planalto

A convenção nacional do MDB teve início às 10h, e o resultado da votação foi divulgado por volta das 16h30. O partido optou por realizá-la de forma virtual, em plataforma própria para a votação. A decisão levantou questionamentos por parte da legenda. Na segunda-feira (25/7), o emedebista Hugo Wanderley Caju, do diretório alagoano, entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender o evento. A ação, porém, foi negada ontem (26/7) pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin. O argumento para a suspensão é que o sistema virtual não garantiria o sigilo do voto.





Em resposta aos questionamentos, nos primeiros momentos da convenção, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, apresentou o sistema e deu a palavra a um representante da empresa responsável pela plataforma, que assegurou o sigilo do voto e o suporte necessário durante a votação. O partido também optou por transmitir ao vivo a convenção em suas redes sociais.









"Quero dizer que estou pronta. Pronta para estar ao lado de vocês, para poder ser a voz do MDB, PSDB e Cidadania. Para isso eu preciso do voto e da confiança de cada um. Tenho certeza que, com coragem e com amor, nós vamos reconstruir o Brasil", discursou Tebet. "Tenho convicção que o Brasil nunca precisou tanto deste partido histórico. Será o nosso amor que estará destruindo este ódio, será o amor que vai unificar o Brasil."





PSDB e Cidadania também chancelaram Tebet









Além dos emedebistas, participaram da convenção os presidentes nacionais do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire. Eles fizeram um breve discurso de apoio a Tebet antes de seguirem para a própria convenção para também referendar a senadora como candidata ao Planalto e discutir a indicação de vice para a chapa.





“Três partidos que caminharam sempre, historicamente, em momentos dos mais importantes da história. Quando o PSDB governou o país, teve no MDB um dos principais aliados e alicerces nessa construção. Antes de passar na nossa convenção, chegamos aqui para dar esse abraço muito especial”, falou Bruno Araújo.





“(Tebet) é uma das mulheres que tem me surpreendido em todo momento. Já a conhecia como grande senadora, tinha ouvido falar, mas a surpresa é cotidiana. A todo momento que temos contato, que você (Tebet) tem contato com a sociedade brasileira, você nos surpreende, dando a dimensão do que significa o ano de 2022 como a emergência da mulher, em todo o mundo”, disse Roberto Freire.





PSDB e Cidadania, que formam uma federação juntos, confirmaram na parte da manhã o apoio a Simone Tebet, por unanimidade. Ainda não foi definido, porém, quem será o vice na chapa. Segundo Araújo, a decisão será tomada "o mais rápido possível".

O MDB oficializou, nesta quarta-feira (27/7), a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) à Presidência da República. O nome de Tebet foi referendado na convenção nacional do partido com 262 votos a favor e 9 votos contrários, representando cerca de 97% dos votantes. Mais cedo, PSDB e Cidadania, que também compõem a chapa, confirmaram o apoio em sua convenção por unanimidade, mas deixaram indefinido quem será o vice do autointitulado centro democrático.