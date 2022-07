Eduardo Suplicy é flagrado panfletando na Praça 7 em BH

Vereador está em Belo Horizonte e esteve na Praça 7 (foto: Redes Sociais/Reprodução) O ex-senador e vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) está em Belo Horizonte para o evento de lançamento da candidatura a deputado federal de Patrus Ananias (PT) e candidatura a deputado estadual de Adelmo Leão (PT).





Ele foi flagrado nesta quarta-feira (27/7) panfletando para a campanha petista na Praça 7 de Setembro, no Centro de BH.







Além do apoio, Suplicy também irá participar do lançamento do seu livro: “Um Jeito de Fazer Política” às 17h no Armazém do Campo, no Barro Preto.





“Agradeço ao amigo Adelmo Leão pela pela organização da calorosa recepção desses dois dias em Uberaba e Uberlândia. Hoje, estarei com ele em Belo Horizonte para participar das plenárias da sua pré-candidatura à dep. estadual e de Patrus Ananias, pré-candidato a deputado federal. Lá lançarei o meu livro ‘Um Jeito de Fazer Política’ e espero seu abraço”, afirmou nas redes sociais.