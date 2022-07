Com 'Fé do Cruzeiro', Patriota é o primeiro a registrar candidaturas em MG

Torcedor famoso pela fé durante os jogos do Cruzeiro vai disputar vaga na ALMG pelo Patriota (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Mais de 400 candidatos registrados por todo o país

Atas de convenções já no sistema

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) começou a receber, nesta quarta-feira (27/7), os pedidos de registro para o pleito deste ano. O Patriota foi o primeiro partido a lançar no sistema da Justiça Eleitoral os dados de seus candidatos. A legenda enviou informações referentes a 53 postulantes a uma vaga na Câmara Federal; a chapa da sigla para a Assembleia Legislativa tem 51 nomes.Na relação de candidatos, há figuras conhecidas do público mineiro. Um deles, à primeira vista, pode passar despercebido, porque carrega, na certidão de nascimento, o nome Guilherme Ramos Vila Nova Lopes. Ele, porém, vai às urnas sob a alcunha "A Fé do Cruzeiro", visto que se notabilizou por aparecer, nas arquibancadas do Mineirão com o corpo pintado em azul e branco e a palavra "fé" sobre o peito."A Fé do Cruzeiro" vai se candidatar a deputado estadual. Os três representantes do Patriota na Assembleia - Roberto Andrade, Doorgal Andrada e Professor Irineu - tentarão a reeleição.Para a Câmara dos Deputados, a principal aposta é o bombeiro Pedro Aihara, porta-voz da corporação em Minas Gerais. O oficial ganhou cartaz a partir da operação feita em Brumadinho após o rompimento da mina Córrego do Feijão, em janeiro de 2019. Como mostrou ono início do mês, Aihara é uma das esperanças da sigla para puxar votos e arrematar assentos em Brasília (DF) . Fred Costa, que tem mandato no Congresso, tentará renová-lo, bem como Doutor Frederico.O Patriota foi o primeiro partido a fazer sua convenção estadual. Na reunião, ocorrida na quarta-feira passada (20), a agremiação bateu o martelo sobre a composição de suas chapas proporcionais, mas não cravou os rumos que tomará no pleito proporcional. A tendência, no entanto, é que o partido apoie a reeleição de Romeu Zema (Novo), uma vez que Roberto Andrade é o líder do governo no Legislativo estadual.Os partidos têm até o próximo dia 5 para fazer as convenções. O prazo para registro das candidaturas vence em 15 de agosto. Todos os nomes apresentados pelo Patriota ainda aguardam aval da Justiça Eleitoral.Até às 16h de hoje, o DivulgaCand, sistema da Justiça Eleitoral que compila as candidaturas oficialmente apresentadas aos tribunais regionais, aponta o envio de 417 fichas de candidaturas.O primeiro partido a divulgar seus postulantes foi o Novo, no Mato Grosso, ainda no domingo (24). As páginas dedicadas aos candidatos contêm informações como data de nascimento, estado civil, gênero, número na urna e relação de bens declarados.Apesar de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Leonardo Péricles (Unidade Populares) terem sido oficializados por suas siglas na corrida ao Palácio do Planalto, nenhum deles consta ainda no DivulgaCand.O sistema armazena, também, as atas das conferências feitas durante a janela de convenções. Em Minas, a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), além de 13 outros partidos, enviaram documentos oficializando que fizeram reuniões para traçar os rumos eleitorais.A ata do PSD, por exemplo, aponta que o partido decidiu encabeçar a coligação "Juntos pelo Povo de Minas", com Alexandre Kalil como candidato ao governo e Alexandre Silveira na vaga de postulante ao Senado O Novo, por sua vez, anexou um documento formalizando a candidatura de Romeu Zema (Novo) à reeleição e a decisão de apoiar, para o Senado, o deputado federal Marcelo Aro, do PP O DivulgaCand serve, ainda, para que o eleitor acompanhe a prestação de contas dos candidatos. Doações e gastos com materiais de campanha e contratação de pessoal devem constar na página.