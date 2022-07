Marcelo Aro aceita ser o candidato de Zema ao Senado: 'Vou com entusiasmo'

Marcelo Aro (foto) vai disputar o Senado Federal por Minas Gerais (foto: Bruno Cantini)

O deputado federal mineiro Marcelo Aro (PP) aceitou, nessa quarta-feira (20/7), o convite do governador Romeu Zema (Novo) para ser candidato ao Senado Federal em sua chapa. A informação foi confirmada pelo próprio Aro ao Estado de Minas, na noite de ontem. A oferta de Zema ao parlamentar foi feita na última sexta-feira (15). Líder do Líder do Palácio Tiradentes no Congresso Nacional, o deputado é tido como um dos mais importantes articuladores do chefe do Executivo estadual.Aro afirmou que não poderia recusar o convite para estar na chapa do governador. "Serei, com muita alegria e muita vontade, o candidato do governador Romeu Zema ao Senado Federal por Minas Gerais", disse, à reportagem. "Vou com muito entusiasmo e muita vontade para essa campanha. Acredito que Minas Gerais precisa de um representante no Senado que esteja alinhado ao governador do estado. Me proponho a fazer essa interlocução para Zema no Senado", completou.Aro esteve cotado para ser o vice-candidato ao governo, posto ainda vago. Depois, passou a ser aventado para disputar o Senado. "Cheguei a dizer ao governador, em determinado momento, que se ele quisesse que eu não fosse candidato a nada, não seria candidato a nada. Se ele achasse que eu deveria estar na equipe de coordenação dele, me colocaria à disposição", garantiu.Mesmo antes de estar formalmente na chapa, Aro já vinha trabalhando em prol da campanha à reeleição de Zema. "Todos os meus esforços e todo o meu trabalho estavam sendo empregados nesse sentido".O PP é um dos partidos que compõem a base aliada a Zema na Assembleia Legislativa. O pai de Aro, Zé Guilherme, lidera a coalizão de deputados estaduais favoráveis ao atual governo . Antes de bater o martelo, o parlamentar federal ligou para as lideranças de seu partido e obteve aval para dar continuidade à empreitada. }A candidatura de Marcelo Aro ao Senado Federal será oficializada no próximo dia 30, quando o PP faz sua convenção partidária.Ontem, mais cedo, a temporada de convenções partidárias foi aberta pelo Patriota, partido que está na base aliada a Zema. O partido não bateu o martelo sobre os rumos que vai tomar na eleição deste ano, mas a tendência é caminhar com o governador.Devem seguir com Zema, ainda, legendas como Solidariedade, Avante, Agir e Podemos. É desse grupo que vão sair os suplentes de Aro. O deputado federal já traça estratégias a fim de buscar o assento no Senado.No início do mês, pesquisa Genial/Quaest apontou que Aro tem 2% das intenções de voto. Quando associado ao governador, no entanto, ele salta para 10%. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00322/2022 e BR-01319/2022.Por causa de suas funções como líder do governo mineiro junto a Brasília (DF), Aro costuma compor a comitiva de Zema em viagens ao interior."Continuarei nessa mesma toada, acompanhando Zema nas agendas em que ele achar interessante a minha presença. Também farei minhas agendas pelo restante do estado para colocar minhas propostas", projetou.Mesmo com o aceite de Aro, Zema deve chegar à convenção partidária do diretório mineiro do Novo, agendada para sábado (23), com uma lacuna a preencher em sua chapa. Isso porque o candidato a vice ainda não foi definido.Como mostrou ono fim de semana, o entorno do governador crê na possibilidade de atrair o jornalista Eduardo Costa . Para isso, no entanto, será preciso convencer o PSDB, que forma uma federação com o Cidadania, partido de Costa, e tem Marcus Pestana como pré-candidato ao Palácio Tiradentes.O nome de Eduardo Costa vai ao encontro do desejo de Zema de ter um vice de outra legenda. Se não houver sucesso na costura pelo comunicador, porém, a vaga deve ficar com Mateus Simões, filiado ao Novo e ex-secretário-geral da gestão estadual.Ontem, em Ipatinga, no Vale do Aço, Zema comentou o tema em entrevista à afiliada local da "Jovem Pan"."A questão do vice preocupa muito mais a classe política do que, propriamente o eleitor, que quer um governo sério, que gere oportunidades. Ambos os nomes atenderão muito bem Minas Gerais. São duas pessoas conhecidas, competentes e com ótimo histórico", falou, em menção a Costa e a Simões.