Alexandre Silveira: 'Lula representa a defesa da democracia'

Para o senador, o PSD 'não pode ficar neutro nesse momento' (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador Alexandre Silveira (PSD), que tentará a reeleição para o cargo em Minas, comentou nesta quarta-feira (20/7) a aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato ao Palácio do Planalto. Segundo ele, "a candidatura de Lula representa a defesa da democracia".









“O presidente Lula disputa as eleições presidenciais desde 1989 de forma democrática. Ganhando ou perdendo, sempre respeitou os resultados das urnas. Ele hoje é a única alternativa para pacificação da Nação, para que haja a tão sonhada retomada do desenvolvimento econômico e social do Brasil”.



Alexandre já foi cotado para ser líder do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora, ele segue com Lula na chapa com o pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD).