Silveira sobre Lula: 'Jamais se ouviu dele uma palavra contra a democracia'

Lula e Alexandre Silveira se reuniram nesta terça (12), em Brasília (DF) (foto: Ricardo Stuckert/PT)

Associação a Lula impulsiona Silveira

Enquanto cumpre agendas de sua pré-campanha presidencial em Brasília (DF), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, nesta terça-feira (12/7), com o senador Alexandre Silveira (PSD-MG). Eles tiveram uma conversa reservada na capital federal. Depois, Silveira publicou nas redes sociais um registro do bate-papo. O parlamentar mineiro contará com o apoio de Lula para renovar o mandato no Senado Federal.Ontem, Silveira apresentou Projeto de Lei (PL) para endurecer a pena de homicídios por intolerância , característica do assassinato do petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR). Ele foi morto a tiros pelo bolsonarista Jorge José Guaranho. Em meio à comoção gerada pelo caso, o senador defendeu Lula e afirmou que o presidenciável não desrespeita a democracia."Desde 1988, ele (Lula) disputa as eleições presidenciais no Brasil defendendo a democracia e o respeito às diferenças. Jamais se ouviu dele uma palavra que atentasse contra a democracia ou contra a integridade de alguém. Nossa defesa será firme contra o ódio e a violência", disse o pessedista.Atualmente, os autores de homicídios por intolerância recebem penas que variam de 6 a 20 anos. A ideia de Silveira é aumentar as sentenças para margem entre 12 e 30 anos, tornando crimes qualificados os assassinatos do tipo.A Lula, o senador reforçou o alinhamento do PSD mineiro aos petistas. O pré-candidato da sigla ao governo mineiro, Alexandre Kalil, terá como vice o deputado estadual André Quintão, filiado ao PT e líder da oposição a Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa."Conte comigo e com Alexandre Kalil, presidente Lula, para ajudá-lo a devolver a esperança, a dignidade e a paz ao país! Estamos juntos por Minas e pelo Brasil", garantiu.A "dobradinha" com Lula é uma das apostas de Alexandre Silveira para vencer a corrida ao Senado. Na sexta-feira (9), pesquisa Genial/Quaest mostrou que ele tem 7% das intenções de voto, ante 19% do deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), o líder.Quando apresentado como o candidato de Lula, no entanto, Silveira pula para 35% e assume a ponta da disputa Por duas vezes ao longo deste ano, o congressista mineiro foi chamado para liderar, no Senado Federal, o governo de Jair Bolsonaro (PL). Silveira recusou as investidas e disse ter sido "convidado a casar sem namorar" O senador tem reafirmado, sempre que possível, sua ligação com Lula. Eles se conheceram por intermédio do também mineiro José Alencar, vice-presidente do país entre 2003 e 2010. Com Lula, Silveira chegou à diretoria-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).A pesquisa citada neste texto está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00322/2022 e BR-01319/2022.