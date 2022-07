Sérgio Moro oficializa pré-candidatura ao Senado

Sérgio Mora confirma pré-candidatura ao Senado pelo Paraná (foto: Agência Brasil) O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (União) oficializou, na manhã desta terça-feira (12/7), pré-candidatura ao Senado pelo Paraná nas eleições de outubro.





Com a pré-candidatura oficializada, Moro disputa a vaga ao Senado com o atual senador Álvaro Dias, considerado um dos "padrinhos" do ex-juiz, e que busca reeleição.