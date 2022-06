Sérgio Moro lidera pesquisas para o Senado, com 30% das intenções de voto (foto: Evaristo Sá/AFP)

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (27/6), mostra o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) na liderança na briga pela cadeira no Senado pelo Paraná, com 30%. Em segundo lugar, com 23%, está o senador Alvaro Dias (Podemos). A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Sem Moro, Alvaro venceria com 35% dos votos.





O ex-deputado Dr. Rosinha (PT) e o deputado federal Paulo Martins (PL), aliado do presidente Jair Bolsonaro, estão tecnicamente empatados, com 7% e 6%, respectivamente. Aline Sleutjes (Pros) ficou com 2%; Alex Canziani (PTB) e Guto Silva (Progressistas) tiveram 1% cada.



É importante ressaltar que as pesquisas de cenário principal são uma simulação, ou seja, é uma estimativa da intenção de voto da lista de pré-candidatos. A apuração da pesquisa foi feita entre 24 e 25 de junho, com 1.500 entrevistados paranaenses.



O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PR-06518/2022.



*Estagiária sob supervisão