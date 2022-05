Paraná Pesquisas: Zema lidera disputa com 46,8% dos votos; Kalil tem 26,8%

(foto: PBH/Divulgação - Gil Leonardi/ImprensaMG)



O levantamento mais recente do Instituto Paraná Pesquisas coloca Romeu Zema (Novo) à frente de Alexandre Kalil (PSD) na disputa pelo governo de Minas nas eleições de outubro.



Em busca da reeleição, o atual chefe do Executivo estadual contou com 46,8% da preferência do eleitorado no estado, contra 26,8% do ex-prefeito de Belo Horizonte e seu principal adversário na disputa pelo Palácio Tiradentes.





Leia: Zema e Kalil polarizam uma disputa que deve se tornar ainda mais acirrada nos próximos levantamentos. Os dois candidatos trocaram farpas em suas últimas entrevistas na imprensa e apostam alto nas viagens pelo interior do estado para conquistar novos eleitores.Leia: Pesquisa: Kalil é o mais conhecido; Zema é o mais rejeitado

O senador Carlos Viana (PL) obteve a terceira posição na pesquisa, com 5,4% das intenções de voto no estado. Por sua vez, o deputado federal Marcos Pestana (PSDB) apareceu em quarto lugar, com 1,7% do eleitorado, e Renata Regina (PCB) atingiu 0,6% dos votos. O também deputado federal Miguel Corrêa (PDT), com 0,3%, e Lorene Figueiredo (Psol), com 0,2%, também foram lembrados pelos entrevistados.





Brancos, nulos ou nenhum candidato correspondem a 10,9% da pesquisa, enquanto não sabem ou não responderam atingiram a porcentagem de 7,3%.





Num segundo cenário, desta vez sem o tucano Marcos Pestana, a liderança de Zema é de 47,7% dos votos, enquanto Kalil conquistou 27,3% dos eleitores. Carlos Viana manteve os 5,4% e Renata Regina (0,6%), Miguel Corrêa (0,3%) e Lorena Figueiredo (0,2%) manteve o eleitorado abaixo de 1%. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 11%% dos eleitores. Por sua vez, não sabem ou não responderam obtiveram 7,5% dos respondentes%.





Por fim, a Paraná Pesquisas simulou outro cenário com apenas Zema, Kalil e Viana na disputa. O atual governador conquistaria o apoio de 48,5% dos mineiros e o ex-prefeito de BH atingiria 27,5% dos votos. Carlos Viana mantém 5,5% dos votos nesse cenário. O percentual de brancos e nulos é de 11,2% e de não sabem ou não responderam, 7,4%.





Na pesquisa espontânea, na qual não é fornecida nenhuma opção para resposta, 65,4% dos eleitores não têm candidato para o governo do Estado. Zema foi citado por 16,9% dos entrevistados e Kalil atingiu 8,3% dos votos. O deputado federal Aécio Neves (PSDB), com 0,7% da preferência, Carlos Viana, com 0,5%, e Marcos Pestana, com 0,1%, também foram lembrados pelos participantes da pesquisa. Outros candidatos foram citados por 0,9% dos eleitores.

Aprovação do governo

Além da liderança na corrida eleitoral, o governador Romeu Zema conquistou a simpatia de grande parte dos eleitores mineiros. Segundo a pesquisa, 66% dos entrevistados aprovam sua gestão no Estado até o momento, enquanto 27,3% desaprovaram o governo. Uma faixa menos expressiva, de 6,8% dos eleitores, não soube ou não opinou.

Para 49,1% dos mineiros, a gestão de Zema no governo do estado foi considerada ótima ou boa. Segundo 31% dos entrevistados, a administração é regular, e 17,6% consideram o mandato do governador como ruim ou péssimo.





A Paraná Pesquisa contou com a participação de 1.680 eleitores de 78 municípios de Minas e foi realizada entre 8 e 13 deste mês. O levantamento tem margem de erro de 2,4% e atingiu nível de confiança de 95%.A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22.