Pesquisa: Kalil é menos conhecido; Zema é o mais rejeitado

Pesquisa aponta que Kalil ainda é desconhecido por 32% dos eleitores mineiros e Zema 8% (foto: Ramon Lisboa/EM/Gil Leonardi/Imprensa MG)

A pesquisa Genial/Quaest para a disputa do governo de Minas Gerais, divulgada nesta sexta-feira (13/5), aponta que 32% dos eleitores não conhecem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). Em contrapartida, o atual chefe do Executivo estadual, Romeu Zema (Novo), é mais conhecido no estado e tem apenas 8% dos eleitores que ainda não o conhecem.