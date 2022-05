Pesquisa Genial/Quaest: Kalil obtém 43% dos votos caso receba apoio de Lula

Pesquisa mostra que apoio de Lula a Kalil traria muitos eleitores para a base do ex-prefeito de BH (foto: Marcos Vieira e Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ganhará mais popularidade na disputa com Romeu Zema (Novo) pelo governo de Minas caso seja apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a pesquisa Genial/ Quaest, Kalil obterá 43% do eleitorado se for apoiado pelo candidato do PT à presidência da República.

Nessa semana, Kalil recusou o convite para presenciar a vinda de Lula a Belo Horizonte no lançamento da candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes ao Senado. O ex-prefeito de BH deseja formar uma aliança formal com o ex-presidente, mas esbarra em divergências internas do PSD, já que alguns deputados manifestaram interesse no apoio a Jair Bolsonaro (PL).





Diretor da Quaest e responsável pela pesquisa, o cientista político Felipe Nunes, lembra que Minas sempre tem um peso muito forte na escolha nos presidenciáveis: “A eleição em Minas sempre foi a mais importante para entender o quadro nacional. O presidente que ganha em Minas ganha no Brasil. Quando falamos num cenário que diz ao eleitor quem deve ser o apoiador principal de cada candidato, vemos uma mudança muito expressiva”.





“O Zema cai de 41% para 22% quando o presidente dele será o candidato do Novo, o Luiz Felipe D'Ávila. O Kalil cresce de 30% para 43% quando associamos o nome dele ao do ex-presidente Lula. E o Carlos Viana cresce de 9% para 16% e quase empata com o Zema quando se associa seu nome ao do Bolsonaro”.





Por fim, o senador Carlos Viana (PL), com sua imagem atrelada ao presidente Jair Bolsonaro, ganhou 16% da preferência. Brancos, nulos e não pretendem votar somam 12% e indecisos, 7%.





A Genial/Quaest ouviu 1.480 eleitores entre 7 e 10 de maio, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob os números MG-00132/2022. A margem de erro é de 2,5% pontos percentuais para mais e para menos.