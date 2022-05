Ciro Gomes acena para Simone Tebet como vice

Ciro Gomes acena para Tebet: "Ela é diferente" (foto: SERGIO LIMA/AFP Waldemir Barreto/Agência Senado) O pré-candidato às eleições presidenciais Ciro Gomes (PDT) afirmou, nesta quinta-feira (12/05), que aceitaria fazer uma chapa com a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que é também pré-candidata ao Planalto.

Durante entrevista à Rádio Bandeirantes, questionado sobre qual pré-candidato da Terceira Via ele aceitaria ter na chapa, Ciro disse que Tebet é uma pessoa “diferente” e está sendo “traída pelo próprio partido”.





LEIA TAMBÉM: Ciro Gomes rejeita vitória de Lula no 1º turno: 'Terrorismo eleitoral' “Tem umas pessoas aí que eu respeito muito. Ela é diferente. Ela não é uma viúva do bolsonarismo, igual ao Doria. Ela é uma pessoa que acho que vai ter um papel importante, que é a Simone Tebet”, afirmou Ciro.









Para o pedetista, Tebet está sendo traída pelo próprio partido” porque "Lula está corrompendo”. “Já está acertado com Eunício Oliveira e o Renan Calheiros, os mesmos do esquema do escândalo do Petrolão”, concluiu.