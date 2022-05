Ciro Gomes rejeita vitória de Lula no 1º turno: 'Terrorismo eleitoral'

Ciro rejeitou vitória de Lula: "Operação midiática, de puro terrorismo eleitoral, com falsos argumentos técnicos e políticos" (foto: Agência Brasil)

Pré-candidato ao Planalto pelo PDT, Ciro Gomes criticou nesta quarta (11/5) notícias que apontam possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso o pedetista desista do pleito. Pré-candidato ao Planalto pelo PDT, Ciro Gomes criticou nesta quarta (11/5) notícias que apontam possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso o pedetista desista do pleito.





"Está em curso uma operação midiática, de puro terrorismo eleitoral, com falsos argumentos técnicos e políticos para uma fantasiosa hipótese de vitória de Lula no 1º turno", afirmou Ciro em sua conta no Twitter.





Está em curso uma operação midiática, de puro terrorismo eleitoral, com falsos argumentos técnicos e políticos para uma fantasiosa hipótese de vitória de Lula no 1º turno. Nunca venceu, não venceria, nem vencerá. #NoMeuVotoNinguemMexe pic.twitter.com/5NmIAIDZwx %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) May 11, 2022

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que, em um cenário sem Ciro, Lula alcançaria 51% dos votos, suficiente para vencer as eleições no primeiro turno.