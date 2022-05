Vereador de Uberaba emoldura nota de repúdio enviada pelo PT

O vereador Cabo Diego Fabiano (PP) usou a tribuna da CMU, durante a reunião dessa semana, para mostrar o quadro que fez a partir da nota de repúdio que recebeu do PT (foto: TV Câmara Municipal de Uberaba/Reprodução)

O vereador de Uberaba, Cabo Diego Fabiano (PP) emoldurou em um quadro uma nota de repúdio que recebeu do PT no início da semana.

“Esse quadro será colocado no meu gabinete, para que todos os dias, quando eu chegar, tenha a certeza de que estou representando, com muito orgulho, profissionalismo e ética, as pessoas que me elegeram. Continuem assim, porque eu também vou continuar”, destacou.

A nota de repúdio do PT foi enviada ao vereador depois que o mesmo, por meio da tribuna da Câmara Municipal de Uberaba (CMU), no final de reunião do dia 4 de maio , teceu duras críticas à afirmação de Lula de que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) “não gosta de gente, só de polícia”.

“Esse ‘cachaceiro’, ‘pinguço’ e ex-presidiário teve a coragem de dizer que policial não é gente (...) nós somos gente, sim, ex-presidiário Lula, e às vezes até com muito mais dignidade do que o senhor”, disse o vereador no dia 4 de maio.

Na nota de repúdio do PT, segundo o vereador, “o partido não admitirá a utilização deste espaço público (CMU), patrocinado com o dinheiro do cidadão, para a prática de discursos desqualificadores, que promovam ataques grosseiros e injustos, sem que haja resposta à altura das ofensas eventualmente praticadas”.

Tréplica com o quadro em mãos

Com a nota emoldurada em um quadro em mãos, o vereador afirmou estar muito feliz por ter recebido a mesma. “Muito obrigado (..) receber uma nota de repúdio do partido político que quebrou o Brasil mostra que estou no caminho certo”, considerou.