Bolsonaro chega ao Paraná para mais uma feira de agronegócios

Jair Bolsonaro deve participar de motociata nesta quarta-feira (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou, nesta quarta-feira (11/05), em Maringá, no Norte do Paraná, para visitar a 48ª edição da Expoingá, uma das principais feiras agropecuárias do estado.

O presidente vem priorizando visitas a feiras do agronegócio nas últimas semanas. O setor faz parte da base eleitoral do chefe do Executivo federal.





O avião com a comitiva do presidente aterrissou no Aeroporto de Maringá às 14h38.





A caminho da feira, o presidente deve participar de uma “motociata” em seu apoio.





A visita à feira agropecuária está marcada para começar às 16h. De acordo com a agenda do presidente, Bolsonaro deve embarcar de volta para Brasília às 18h30.