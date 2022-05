PM aponta arma para apoiadores de Lula em Juiz de Fora

PM aponta arma para apoiadores de Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Um policial militar de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, apontou uma arma para manifestantes do Movimento Sem Terra (MST) que protestavam a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista está visitando a cidade nesta quarta-feira (11/5).





O momento foi captado em vídeos que já circulam nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que a polícia tenta apaziguar o encontro de duas manifestações: uma a favor de Jair Bolsonaro (PL) e outra a favor do ex-presidente Lula.





Soldados da PM de Minas Gerais interferiram e um dos militares apontou uma arma para os ativistas do MST desarmados. É possível ouvir pessoas dizendo "Atira!" e "Nós estamos numa manifestação pacífica”.

Em contato com a reportagem, a Polícia Militar diz que, inicialmente, a manifestação com integrantes do MST ocorria de forma pacífica, quando outro grupo, avesso à chegada do presidente Lula, se aproximou e gerou um clima de animosidade.





“Os policias, então, intervieram para interromper ameaças mútuas que começaram a surgir. O objetivo da atuação da PM foi evitar um mal maior e não afastar as pessoas que lá estavam exercendo o direito de manifestação. A arma utilizada pelo policial que aparece no vídeo tinha balas de borracha”, esclarece a PM.





Lula cumpre agenda em Juiz de Fora, nesta quarta-feira. Mais cedo, ele participou de um encontro com 26 reitores de universidades federais para discutir sobre educação.