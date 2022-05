Prefeita de Contagem, Marília Campos entra em licença médica para cirurgia

Prefeita Marília Campos vai se afastar por tempo indeterminado, mas prevê 'alguns dias' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Após o diagnóstico de um cisto nos ovários, a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), está afastada temporariamente das suas funções a partir desta quarta-feira (11/5). Em vídeo, divulgado nas suas redes sociais, a prefeita disse que passará por uma cirurgia, e que está confiante que tudo correrá bem.

O anúncio foi feito ontem, e a licença foi publicada no Diário Oficial do município. No video, a prefeita disse que “às vezes a vida nos surpreende”, e que dessa vez foi surpreendida pelo diagnóstico feito pelos seus médicos.

O afastamento será de apenas alguns dias, informou Marília. Mas não há uma previsão para seu retorno. Durante o afastamento da tiular, o vice, Ricardo Rocha de Faria (MDB), assume o comando da prefeitura.



Apesar da surpresa, a prefeita disse que está confiante, e recebeu mensagens calorosas de seus seguidores.

Marília está em seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Contagem. Também já foi deputada estadual em 1998 e vereadora de Contagem em 2000. A cidade é a maior governada pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil, e recebeu ontem visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à Presidência da República. A prefeita esteve presente no evento.

