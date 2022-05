Lula chega a Juiz Fora e é recebido pela prefeita Margarida Salomão (PT)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na manhã desta quarta-feira (11/5) no Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora. Na chegada, o petista pré-candidato à Presidência da República foi recepcionado pela prefeita Margarida Salomão (PT) e pelo deputado estadual Roberto Cupolillo (Betão, PT), além de secretários da administração municipal.

A assessoria do ex-presidente informou no início da tarde que Lula passou pelo Memorial da Republica Presidente Itamar Franco, na Rua Benjamin Constant, no Centro, onde conheceu o museu dedicado ao politico mineiro. Em seguida, ele foi para o Museu de Arte Murilo Mendes, onde reuniu-se com reitores de diversas universidades.